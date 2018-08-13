Rize Belediyesi’nden Çevre Harekatı

Valilik önünden başlatılan çöp toplama etkinliği Atatürk Caddesi ve Osman Karavin Caddesi üzerinde yapıldı. Vatandaşlar tarafından da ilgi duyulan temiz çevre etkinliği Memişağa Parkı’nda sona erdi.

Yaşadığımız çevreyi kirletmemek adına yapılan çöp toplama etkinliğiyle farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade eden Başkan Kasap, bilinçli bir toplumun en önemli vazifesinin çevre temizliği olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Kasap, “Memleketimize turistlik amaçlı gelen misafirlerimize şehrimizi temiz bir şekilde sunmalıyız. Bu gaye ile tüm vatandaşlarımızı günlük hayatları içerisinde çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Çevre temizliği konusunda duyarlı vatandaşlarla böyle bir organizasyon içinde olduğunu ifade eden Vali Bektaş, havası, suyu her şeyi ile temiz bir şehirde yaşamak için ilk önce kirletmememiz gerektiğini ifade etti.

Havası temiz olan memleketimizin temiz bir şehir olması adına da böyle çalışma başlattıklarını dile getiren Çayhan Orhon, böyle bir çalışmada en büyük destekçileri olan Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a ve Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’a teşekkür etti.

Çöp toplama etkinliğine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Kent Konseyi Başkanı Sadullah Köse, Rize’nin eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon, genç, yaşlı, çocuk olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.