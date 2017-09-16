Rizeli engelli vatandaş evine ilkel teleferikle ulaşım sağlıyor

Rize’nin Çayeli ilçesi Hassadıklar Mahallesi’nde yaşayan, ayaklarından engelli olan Ahmet Kur, evine giden yol olmadığı için ulaşımı ilkel teleferikle sağlıyor. Ayaklarından engelli olan Kur, teleferiğe binmekten başka çareleri olmadığından yakınıyor. Evlerine sadece çay bahçelerinin arasından dik patika yoldan gidildiğini ifade eden ev sakinleri, yollarının yapılması için yardım istiyor.

Ahmet Kur, yetkili makamlara müracaat ettiğini, sonuç alamadığını ve tek çare olarak beklediğini söyledi. Kur, sözlerine şu şekilde devam etti; ’’ Yol almak için çok uğraştım ve mücadele ettim ama olmadı. Yetkili mercilere müracaat ettim yine olmadı. Yapmadığım bir şey kalmadı artık. Son çarem artık beklemek" dedi.

Teleferikle ulaşım sağlarken defalarca düştüğünü ifade eden Kur, ’’Güvenecek birşeyim kalmadı. Teleferiğin sırmasına mı güvenelim. Bir güvencesi olamadan biniyorum. Teleferikten düşerek yaralandım. Çenem ve dizlerimde hasarlar oldu. İnip çıkamıyorum. Artık bir çare arıyorum’’ diye konuştu.