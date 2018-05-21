Adapazarı Belediye personeli iftarda buluştu

Çark Mesire’de düzenlenen iftara ev sahipliği yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, personel ve aileleriyle yakından ilgilendi. İftara katılan personeli Başkan Yardımcıları Rıdvan Özüm, Aydın Tercan ve Rıdvan Sezer kapıda karşıladı. Belediye personelinin her alanda belediyeyi en iyi temsil etme gayretinde olduğunu belirten Başkan Vekili Erol Aydın, “Bu akşam Ramazan ayının bereketini çalışma arkadaşlarımızla aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumları yücelten çalışanlarıdır. Belediyenin bir ferdi olarak almış olduğunuz sorumluluklar çok büyük. Hepiniz bu sorumlulukları gönülden yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bu sebeple hepinizi kutluyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice Ramazanlar geçirmenizi diliyorum” dedi.