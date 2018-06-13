Başkan Toçoğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

Teşkilatta İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SKM Başkanı Serkan Cerrahoğlu’ndan seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Toçoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde teşkilatın tüm üyeleriyle birlikte sahada olduklarını belirterek, Sakarya’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek sunacaklarını yineledi.

Toçoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “AK Parti İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. İl Başkanımız Fevzi Kılıç’la görüştük. SKM Başkanımız Serkan Cerrahoğlu’ndan seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler aldık. 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gerçekleştireceğiz. Güçlü Devlet, Güçlü Meclis için teşkilatımızın tüm üyeleriyle 16 ilçede her mahallede her sokaktayız. İnşallah Sakarya’dan Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek sunacağız. 24 Haziran’a kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. İrade, erdem ve cesaretle vakit Sakarya vakti diyeceğiz. Rabbim tüm teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar versin” dedi.