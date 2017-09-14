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14 Eylül 2017 13:41

Karasu’da ’Huzur Operasyonu’

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptı.

Karasu’da ’Huzur Operasyonu’

14 Eylül 2017 13:41

Yapılan uygulamada çok sayıda aranan şahıs ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karasu İlçesinde ’Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. Polisin ekipleri ilçe genelinde, 3 kapama noktası, caddeler, parklar, sahil boyu ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda bin 726 şahıs sorgulanmış 605 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda 5 aranan şahıs, 6 yoklama kaçağı yakalanarak gözaltına alındı. Kontrol edilen araçlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet pompalı tüfek ve 49 fişek ele geçirildiği belirtildi.




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