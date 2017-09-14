Karasu’da ’Huzur Operasyonu’

Yapılan uygulamada çok sayıda aranan şahıs ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karasu İlçesinde ’Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. Polisin ekipleri ilçe genelinde, 3 kapama noktası, caddeler, parklar, sahil boyu ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda bin 726 şahıs sorgulanmış 605 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda 5 aranan şahıs, 6 yoklama kaçağı yakalanarak gözaltına alındı. Kontrol edilen araçlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet pompalı tüfek ve 49 fişek ele geçirildiği belirtildi.