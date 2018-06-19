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19 Haziran 2018 14:43

Sakarya’da bin 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; bin 117 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya’da bin 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

19 Haziran 2018 14:43


Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca zehir tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Jandarma ekipleri, Kocaali ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde ormanlık arazide kenevir ektikleri istihbaratını aldı. Ekipler, şahıslara suçüstü yapmak için teknik ve fiziki takip başta olmak üzere geniş çaplı araştırma başlattı. 4 haftalık takip sonucu şahısların kimliklerini tespit eden jandarma operasyon için düğmeye batı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda şahısların ev ve eklentileri ile ormanlık alanda toplam bin 117 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. ve S.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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