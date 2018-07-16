Viranşehir’de Binler 15 Temmuz İçin Tek Yürek Oldu

Yıl dönümü için Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir Belediyesi koordinesinde program düzenlendi.

Düzenlenen programa binlerce kişi katılırken, Kahramanlık destanının yazıldığı gecede sabah namazına kadar nöbet tutuldu. Viranşehir Belediyesi ve ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “ 15 Temmuz Destanı ve Şehitleri Anma ” programı Kaymakamlık bahçesinde başladı. Program, 15 Temmuz Şehitleri ve tüm Şehitler için saygı duruşu ve Akabinde okunan İstiklal marşı ile başladı. Daha sonra Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Hükümet Konağı bahçesinde Kortej eşliğinde Cumhuriyet meydanına doğru yürüyüş gerçekleşti. Binlerce kişinin bir araya gelerek dev Türk bayrağı açtığı yürüyüşte Erdoğan ve şehitler lehine sık sık sloganlar atıldı. Yolda geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe destek verdi. Yaklaşık yarım saat süren Kortej yürüyüşü sonrası program Cumhuriyet meydanında devam etti.

Cumhuriyet meydanındaki program Saygı duruşu ve İstiklal marşı sonrası okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile birlikte sürdü. Ardından Bayrak şiiri ile devam eden programda kürsüye çıkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil ÖZŞAVLI, “ 15 Temmuz gecesi millet nasıl bir araya gelip o darbecilere karşı dimdik durmuşsa bugün yine aynı şekilde burada milletimiz o günün ikinci yılında hep birlikte o günü şehitlerimizi anmak adına bir aradayız. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. Bakın o gece bu millete kurşun sıkan hainler ve alçaklar, inşallah Allah’ın izniyle tek tek cezalarını görüyorlar ” dedi.

Konuşmasının ardından Kahraman Asker Şehit Ömer Halis Demir için yazılan “ 30 Kuş Şiiri ” ve “ Ben Türkiye’yim ” Şiirleri okundu. Ardından AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin bir konuşma yaparak, “Vatanına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletinin birlik ve beraberliğine ve devletine sahip çıkan, demokrasisine sahip çıkan, seçilmiş cumhurbaşkanına sahip çıkan On binler şuan bu Hain kalkışma sonucu kahramanca yazılan 15 Temmuz Destanı ve Şehitlerini anmak için burada bulunuyor. 2 yıl önce meydanı çapulculara bırakmadık. Bugün yine aynı aşk ile yine meydanlardayız, alanlardayız. Buradan bütün dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Diyoruz ki, bizler Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdalısıyız. Biz devletimize, milletimize ve bayrağımıza sevdalıyız ” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bazı STK Başkanları da birer konuşma yaparak Hain Darbe girişimini kınayıp, 15 Temmuzun bir milat olduğunu vurguladılar. Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer ÇİMŞİT ise, halka hitaben yaptığı konuşmasında: “ Viranşehir nasıl 15 Temmuz’da büyük bir tarih, büyük bir destan yazdıysa, nasıl ki bu büyük millet Türkiye’nin her tarafında Cumhurbaşkanıyla, Başkomutanıyla birleşip caddeleri, sokakları doldurup imanlı göğüsleriyle o paslı tanklara karşı destan yazdıysa, nasıl iradesine sahip çıktıysa bugün yine bir demokrasi kahramanı olan bu millet o günü unutturmamak adına yine meydanlardadır” ifadelerini kullandı.

Bu önemli günde meydanları boş bırakmayan tüm Viranşehirlilere teşekkür eden Başkan Vekili ÇİMŞİT, “Gerekirse bunun için canını feda etmeye hazır olan Viranşehirlilerle birlikteyiz. Çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepsinin yüreği vatan için çarpıyor. Hepsinin kalbi vatanın birliği ve beraberliği için ülkenin huzuru, güveni, demokrasisi ve bunun devamı için, hainlere asla fırsat vermeyeceklerini haykırmak için bu meydanlarda toplanmış bulunuyorlar ” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan Eski Belediye Binasında 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyan kahramanları konu alan 15 Temmuz Resim Sergisinin açılışı yapıldı.

Hatim Duası ve video gösterimleri ile birlikte vatandaşlara yönelik çeşitli ikramlarla birlikte sabah namazına kadar devam eden program sabah namazının kılınması ile sona erdi.