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30 Haziran 2017 14:42

Siirt’te bahçeler fıstık doldu

Siirt’in önemli ekonomik getirisi olan fıstıkta bu yıl artan rekolte üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Siirt’te bahçeler fıstık doldu

30 Haziran 2017 14:42


Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, birkaç ay sonra verim almaya başlayacakları fıstıkta bu yıl iyi bir rekolte beklentisi içinde olduklarını söyledi. Aslan, "Eylül ayında toplanmaya başlanacak olan fıstık şimdiden doluluk oranıyla üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. İlimize yılda yaklaşık 250-300 milyon lira gelir sağlayan fıstık büyük bir Pazar haline geldi. Özellikle 30 milyon TL değerinde ilimizde modern fıstık tesisi yapıldı. Bu ilimizdeki fıstığın hem kalitesini artıracak hem de büyük bir gelir alınmasına sağlayacak. Geçen sene fıstıkta az bir verim aldık. Zaten Siirt fıstığında bir yıl verim oluyor bir yıl da verim iyi değil. İl geneline baktığımız zaman fıstıkta genel anlamda yüzde 50 dolayında bir artış bekliyoruz. Daha önce ilimizin birçok yeri verimsizdi. Ama yapılan desteklemelerle fıstık yetiştirmeye başladı" dedi.




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