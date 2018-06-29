İl Spor Merkezleri açılış töreni

Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen törenin açılış konuşması yapan Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 29 Haziran’da 81 ilde açılışını eş zamanlı başlattığı ‘İl Spor Merkezleri’ eğitimi bu yılda devam ediyor. İl ve ilçelerimizde bulunan 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerimiz kurumumuz antrenörleri tarafından tüm spor tesislerinde 17 farklı branşlarda eğitim alabilecekler ve spordan en iyi şekilde faydalanabileceklerdir. Bakanlığımızın hazırladığı ve uygulamaya koyduğu ‘İl Spor Merkezleri’ uygulamasındaki amaç; çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, Ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak, güçlü bir alt yapı oluşturmak amacıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesi ile başlayan İl Spor Merkezlerimiz de bünyemizde bulunan tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde sportif çalışmalarımız yürütülmektedir. İl Spor Merkezlerimizde almış oldukları eğitimler sonrasında elit sporcu vasıflarına ulaşan çocuklarımızın antrenmanlara devam ettirilmeleri sağlanarak müsabık sporcu olmaları sağlanacaktır. Dolayısıyla ilimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından İl Spor Merkezlerinin birer fırsat olduğunu, bu fırsatı bütün çocuk ve gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegâne amacımızdır” dedi.

Sinop’ta 5-18 Yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik atletizm, basketbol, badminton, bisiklet, boks, cimnastik, futbol, güreş, hentbol, judo, kürek, masa tenisi, tekvando, tenis, yelken, yüzme( ücretli ) branşlarında ücretsiz olarak açılan İl Spor Merkezlerinin okullar açılıncaya kadar devam edeceğini belirten Açıkbaş, “Geçen yıl 4 bin sporcuya hizmet verilen İl Spor Merkezlerimizde bu yılki hedefin ise 5 bin gence ulaşmaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu işbirliği ile 19 Şubat 2014 tarihinde imzalanan ‘Antrenörlerimiz Engelleri Aşıyor Projesi’ kapsamında Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak proje kapsamında Sinop’ta engelli vatandaşlarımıza yönelik Engelliler İl Spor Merkezlerinin de açılışını yaparak engelli gençlerimiz ve çocuklarımızın spor yapmalarına olanak sağlanacaktır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program öğrencilerinin gösterileriyle sona erdi.