Silopi'de yoksulların ihtiyaçları giderildi

Şırnak'ın Silopi ilçe merkezinde yardıma muhtaç ve çalışamayacak durumda olan vatandaşların hanelerinin bakım ve onarımları, ayrıca maddi ihtiyaçları giderildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatı ile vatandaş Ömer Doru ve bedensel engelli eşi Lali Aytış'ın, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evi sil baştan yeniden yapılırken, son çevre düzenlenmesinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi. Eski ve tavan kısmı topraktan olan ev, ilçe belediyesine bağlı mühendislerin proje desteği ile yeni baştan yapıldı. Evin tabanı, odaları ve diğer bütün ihtiyaçları sıfırdan yapılırken, yapılacak çevre düzenlenmesini ardından ev Ömer Doru'ya teslim edileceği öğrenildi.

Ömer Doru, kendisini defalarca arayarak, bütün ihtiyaçlarını gideren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a sürekli dua ettiğini belirtti.

Ayrıca Ahmet Men'in barındığı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evi, Kaymakam Işıktaş'ın talimatı belediye personellerinin seferberliği ile bütün duvarları ve tavan kesimleri, evin dış bahçesi yenilendi. Gereken temizliğin de yapıldığı hanenin Ahmet Men'e teslim edileceği bildirildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde kimsesiz yaşayan Besna Bilgin, Kaymakam Işıktaş'ın talimatı ile evine gidilerek, eksiklikleri giderildi. Daha önce tavanı odun ve topraktan olan Bilgin'in evine, yeniden beton tavan yapıldı. Evinin içi boyanırken, dış sıva işlemleri de yapılarak hane sahibi Bilgin'e teslim edildi.