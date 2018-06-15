Karasu ; “hakkın hukukun oluştuğu bir seçim olsun”

sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, Ramazan bayramının birlik ve birlik ve içerisinde geçmesini dileyip, seçimlerde de hukukun hakim olmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas 1. sıra Milletvekili Adayı Ulaş Karasu, Ramazan bayramı dolaysıyla verdiği mesajda birlik ve beraberlik çağırısında bulunup, “Bayramlar insanları bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı özel günlerin. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin birlik, barış ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmesini dilerim. Bayramlar dargınlıkların bittiği, paylaşmanın ve dayanışmanın en doruk noktaya ulaştığı günlerimizdir. Bu bayramı; özgür biçimde, kardeşlik ve barış içerisinde kutlayalım.”dedi.

Seçimlere bir hata kaldığını belirten Karasu,”Bu seçimlerin, demokrasinin özgürlüğün adaletin hakkın hukukun oluşabileceği bir seçim olmasını diliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Türkiye bir yol ayrımındadır. Ya tek adam rejimini seçeceğiz yada çağdaş modern bir Türkiye evet diyeceğiz” şeklinde konuştu.