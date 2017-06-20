Tekirdağ’da Ramazan ayı çalışmaları

Bozdoğan, Başkan Albayrak’a 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan imamların, Tekirdağ’ın 11 ilçesinde farklı camilerde hatim indirdiğini aktardı. Ramazan ayında 11 ilçede, şehitler ve ölmüşlerin ruhuna hatimler okunduğunu söyleyen Bozdoğan, Albayrak’ı daire başkanlığının Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu etkinlikler hakkında bilgilendirdi.

Öte yandan, Bozdoğan, Başkan Albayrak’a Ramazan ayı boyunca vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için hazırlıklara devam edileceğini söyledi. Başkan Albayrak ise, planlanan etkinliklerde ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi.