Trakya'nın ihracatı 100 milyon doları buldu

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Eylül ayı ekonomi verilerini değerlendirerek Trakya'nın ihracatının 100 milyon doları bulduğunu söyledi.

Trakya Bölgesi Eylül ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Şahin "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Eylül ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ Eylül ayında 88,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2018 yılı ile 2017 yılı Eylül dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 125 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 7,7 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2018 yılı Eylül ayında 3,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatında 10,1 milyon dolarlık bir artış olmuştur. Üç ilimizin Eylül ayında yaptığı toplam ihracat 100 milyon doları bulmuştur" dedi.

Kırklareli Eylül ayında en çok ihracatı Malezya'ya gerçekleştirdi

Bölge illerin ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ise 2018 Eylül ayı itibariyle Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu da ifade eden Şahin, ”Bulgaristan'ı Arnavutluk, Kosova, Yunanistan ve Burkina Faso takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2018 yılı Eylül ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Malezya olmuştur. Malezya'yı Almanya, Bulgaristan, Hollanda ve Madagaskar takip etmiştir. Tekirdağ'ın 2018 Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir" ifadelerini kaydetti.

Edirne'de Eylül ayında 48 şirket kuruldu

Bölgede Eylül ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistikleri hakkında da bilgi veren Şahin, "Tekirdağ'da 19, Kırklareli'de 10, Edirne'de ise 48 şirket kurulduğunu; Tekirdağ'da 1, Kırklareli'de 3, Edirne'de ise 6 şirketin kapandığını görüyoruz. Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni'ne Ajansın resmi internet sitesi www.trakyaka.org.tr adresinden ulaşılabiliyor" dedi.