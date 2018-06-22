Şehri temiz tutmaya yardımcı olan miniklere ödül

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun katılımı ile 600 evler mahallesinde düzenlenen program çocuklar ilgi gösterdi. "Şehrimizi temizleyen Temizlik İşçileri ile temiz tutan halkımız buluşuyor" temalı programda çocuklarla bir araya gelen Başkan Eroğlu, temizlik işçileri ekiplerinin şehrin temiz tutulması için gece gündüz çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Şehrin temiz tutulmasında vatandaşlarında önemli görev üstlendiğini ifade eden Başkan Eroğlu, bu anlamda çevrelerini, mahallelerini temiz tutan çocukları ödüllendirdiklerini kaydetti. Temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personelin çocuklara hediyeler aldığını ifade eden Başkan Eroğlu, "Ben yüreği sevgi dolu, şehrini temiz tutmak için sabahın beşinde yola revan olan gece saatlerine kadar temizleyen, çöp toplayan personelimize de teşekkür ediyorum. Gönüllerinden kopan hediyeleri sizlere getirdiler. Tamamen kendi harçlıklarından, kendi maaşlarından para verdiler. Evlatlarına verecekleri harçlıklardan fedakarlık yapıp sizlere bu hediyelerin alınması için yardımcı oldular. Onun için bu çalışma çok anlamlı ve güzel bir çalışma" dedi. 600 evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran ise çocuklara çevre bilinci aşılanması anlamında temizlik işleri ekiplerinin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Temizlik İşleri Şefi Erol Fındık, Türkiye’nin en genç belediye başkanın en genç ve hızlı bir ekibi olduklarını, "temiz şehir Tokat" diye yola çıktıklarını, Türkiye’nin en temiz şehri Tokat olması için gayret gösterdiklerini söyledi. Yapılan açıklamaların ardından Başkan Eroğlu, çocuklara oyuncak dağıttı.