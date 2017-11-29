Tokatlı gazetecilerin projesine İçişleri Bakanlığından destek

2009 yılında Tokat’ta kurulan mesleki örgüt özelliği de taşıyan İletişim Derneği tarafından kentte yaşayan mülteci ve sığınmacıların yaşam kalitelerini arttırabilmek için başlattığı ’Ensar Kardeşliği Projesi İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Projesinin uygulanabilmesi için Tokat’ın mülteci ve sığınmacılarının direkt veya dolaylı olarak hizmet aldıkları kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen gazeteciler, düzenledikleri ön değerlendirme toplantısıyla kentte yaşayan dezavantajlı durumdaki mülteci ve sığınmacılarla alakalı bilgi aldı. İletişim Derneği Başkanı Hüseyin Kömür projenin; mülteci durumundaki insanların öğrenme süreçlerindeki zorlukların azaltılması, risk grubunda yer alan kişilerin sürekli mesleki eğitime ulaşma imkânlarının artırılması, kurumlar arası işbirliği ve hareketlilik yoluyla yaşam kalitelerinin güçlendirilmesi gibi önemli konuları amaç edindiğini söyledi. İletişim Derneği Başkanı Hüseyin Kömür: "Tokat’a savaş sebebiyle Suriye, Irak ve Afganistan’dan gelen 850 ailemize ensar kardeşliği yapmak istiyoruz. Tokattaki göçmenleri ve yerel halkı yetişkin eğitimleri ile desteklemek ve kendi kendilerine yeterli hale getirmek de öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Mültecilerin duygusal ve zihinsel iyiliklerini hedefleyen psikososyal destek aktiviteleri yaparak yine onlara dil eğitimleri, mesleki eğitimler vermeyi planlıyoruz. Sosyal faaliyetler yoluyla farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri arasında dayanışma ve diyalog kurmasına aracılık etme gibi bir misyon da edindik. Projemizi içişleri bakanlığımıza sunduk ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Şuan itibariyle projemiz resmen İçişleri Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Aldığımız bu destek sonrasında ilimizde gerçekleştirdiğimiz bu son toplantıda da kurum yetkililerimizle bir araya gelerek istişarede bulunduk" dedi.

Düzenlenen toplantıya, Tokat Belediyesi, İl Dernekler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tokat Barosu, İŞKUR, İl Göç İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte toplamda 18 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.