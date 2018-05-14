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14 Mayıs 2018 11:36

YÖK Yürütme Kurulu Üyesinden Uşak Üniversitesine ziyaret

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesinden Uşak Üniversitesine ziyaret

14 Mayıs 2018 11:36

Dr. Zeliha Koçak Tufan, Uşak Üniversitesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan Rektörlük Makamında üniversite şeref defterini imzalayarak, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’tan Uşak Üniversitesi hakkında bilgi aldı.


Makam ziyaretinin ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindeki heyet ile Uşak Üniversitesi Kampüsünü gezen Prof. Dr. Tufan, Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Zanaattan Sanata 2” isimli sergideki imalat ve tekstil ürünlerini inceledi.


Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Uşak Üniversitesi Senato Üyeleri, Rektörlüğe bağlı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri, Koordinatörler ve Öğrenci Temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı.


Uşak Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Tufan, Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler hakkında bilgi vererek, görüş ve önerileri dinledi. Prof. Dr. Tufan, Yeni Yükseköğretim Sistemi Yaklaşımı çalışmalarının, Yükseköğretimde tüm süreçlerde nitelik arttırılmasına yönelik, yenilikçi girişimlerin, kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaşması adına önemli olduğunu ifade etti. Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.




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