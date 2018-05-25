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25 Mayıs 2018 16:22

Kahta’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 24 Haziranda yapılacak seçimler için güvenlik toplantısı yapıldı.

Kahta’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

25 Mayıs 2018 16:22


24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başkanlığında siyasi parti başkanlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Seçimlerle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uygulanması gereken yasal sorumlulukların konuşulduğu toplantıda Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, kaymakamlıkla ilgili olacak talep ve önerilerin dikkate alınacağını belirtip seçime girecek tüm partilere başarılar diledi.


Toplantıda seçimlerin güven ve huzuru sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kaymakam Kaya, “24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilçemizde huzur ve güven ortamında geçmesini diliyorum. Seçimlerin ülkemizin, demokratik düzeyine yakışır ve başarılı bir seçim gerçekleştirmeyi temenni ediyorum. Seçimin ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçime katılacak tüm siyasi partilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.




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