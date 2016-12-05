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Beşiktaş Kiev'de

Beşiktaş, yarın Dinamo Kiev ile oynanacak maç için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Beşiktaş Kievde

05 Aralık 2016 17:10
Beşiktaş Kiev'de - Tıkla İzle

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev, Beşiktaş'ı konuk edecek. Yarın TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Craig Thomson yönetecek.

Beşiktaş yarın Dinamo Kiev ile zorlu bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı takım bu kritik maç için bugün öğle saatlerinde Kiev'e gelerek konaklayacağı otele yerleşti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev ile oynanacak maç öncesi NSK Olympiskiy Stadyumu'nda TSİ 20.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ardından siyah-beyazlı takım TSİ 21.00'de taktik idmanı gerçekleştirecek.
 

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: beşiktaş, kiev


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