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Pes artık: Balık istifi öğrenci taşımacılığı kamerada!

Kocaeli'de 4 kişilik panelvan aracında 18 öğrenciyi taşıyan öğretmen ‘usulsüz taşımacılık’ yaptığı gerekçesiyle 2 bin 200 TL cezaya çarptırıldı.

Pes artık: Balık istifi öğrenci taşımacılığı kamerada!

17 Kasım 2016 23:29
Balık istifi öğrenci taşımacılığı kamerada! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir öğretmen, ruhsatında 4 kişilik kamyonet olarak geçen aracına 18 öğrenciyi bindirerek taşıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, öğretmenin 4 kişilik aracından 18 öğrenciyi teker teker indirdiği görüydü. Araçtan zorlukla çıkan öğrenciler ise okullarının yolunu tuttu.

Bu durumu tespit eden Kocaeli Servis Araçları Odası da K.K. hakkında şikayetçi oldu. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve korsan mücadele ile görevli polislerin titiz çalışmaları sonucunda aracı 2 ay süreyle bağlanan K.K. usulsüz taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 2 bin 200 TL cezaya çarptırıldı.

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: Balık istifi öğrenci taşımacılığı, Kocaeli, öğretlmen


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