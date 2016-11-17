Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir öğretmen, ruhsatında 4 kişilik kamyonet olarak geçen aracına 18 öğrenciyi bindirerek taşıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, öğretmenin 4 kişilik aracından 18 öğrenciyi teker teker indirdiği görüydü. Araçtan zorlukla çıkan öğrenciler ise okullarının yolunu tuttu.

Bu durumu tespit eden Kocaeli Servis Araçları Odası da K.K. hakkında şikayetçi oldu. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve korsan mücadele ile görevli polislerin titiz çalışmaları sonucunda aracı 2 ay süreyle bağlanan K.K. usulsüz taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 2 bin 200 TL cezaya çarptırıldı.

Mehmet Oğuzhan Altun