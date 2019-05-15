Adana'da 19 Mayıs, 1919 kadınla kutlanacak

Adana'da merkez Seyhan ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nevin Biçer, 19 Mayıs'ı 1919 kadınla kutlayacaklarını bildirdi.

Nevin Biçer, Atartürk'ün Samsun'a çıkışı olan 1919 tarihini vurgulamak için 19 Mayıs günü 1919 kadın ile Atatürk Parkı'nda bir araya geleceklerini söyledi. Bu yıl milli mücadelenin başlangıcının 100. yılının kutlanacağını belirten Biçer, "Biz de bu anlamlı günde bir etkinlikle Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yılında Adanalı 1919 kadınla milli mücadelenin başlamasının yıldönümünü kutlamak istiyoruz. 19 Mayıs Pazar günü Atatürk Parkı'nda bütün Adanalıların ve çevre illerden gelecek kadınların desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyapaşa Bulvarı Geliştirme ve Koruma Derneği'nin de kadınların bu buluşmasına destek verdiği belirtildi.