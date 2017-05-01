İhlas Haber Ajansı

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Yerel Haberler

Puan Durumu

# Takım O P
1 Başakşehir Başakşehir 19 41
2 Galatasaray Galatasaray 19 35
3 Malatyaspor Malatyaspor 19 32
4 Konyaspor Konyaspor 19 31
5 Trabzonspor Trabzonspor 19 30
6 Beşiktaş Beşiktaş 19 30
7 Kasımpaşa Kasımpaşa 19 29
8 Antalyaspor Antalyaspor 19 28
9 Sivasspor Sivasspor 19 25
10 Alanyaspor Alanyaspor 19 24
11 Bursaspor Bursaspor 19 23
12 Göztepe Göztepe 19 22
13 Kayserispor Kayserispor 19 21
14 Fenerbahçe Fenerbahçe 19 20
15 Ankaragücü Ankaragücü 19 20
16 Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 19 18
17 Erzurum BB Erzurum BB 19 17
18 Akhisar Bld.Spor Akhisar Bld.Spor 19 17
# Takım O P
1   Denizlispor 19 42
2   Gençlerbirliği 19 41
3   Hatayspor 19 35
4   Osmanlıspor 19 35
5   Ümraniye 19 34
6   Gazişehir Gaziantep 19 32
7   Altınordu 19 32
8   Boluspor 19 31
9   Adana Demirspor 19 27
10   Balıkesirspor 19 26
11   Adanaspor 19 22
12   Altay 19 21
13   İstanbulspor 19 21
14   Giresunspor 19 20
15   Afjet Afyonspor 19 17
16   Eskişehirspor 19 17
17   Elazığspor 19 16
18   Karabükspor 19 -1

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