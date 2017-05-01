İhlas Haber Ajansı

|#
|Takım
|O
|P
|1
|Başakşehir
|19
|41
|2
|Galatasaray
|19
|35
|3
|Malatyaspor
|19
|32
|4
|Konyaspor
|19
|31
|5
|Trabzonspor
|19
|30
|6
|Beşiktaş
|19
|30
|7
|Kasımpaşa
|19
|29
|8
|Antalyaspor
|19
|28
|9
|Sivasspor
|19
|25
|10
|Alanyaspor
|19
|24
|11
|Bursaspor
|19
|23
|12
|Göztepe
|19
|22
|13
|Kayserispor
|19
|21
|14
|Fenerbahçe
|19
|20
|15
|Ankaragücü
|19
|20
|16
|Çaykur Rizespor
|19
|18
|17
|Erzurum BB
|19
|17
|18
|Akhisar Bld.Spor
|19
|17
|#
|Takım
|O
|P
|1
|Denizlispor
|19
|42
|2
|Gençlerbirliği
|19
|41
|3
|Hatayspor
|19
|35
|4
|Osmanlıspor
|19
|35
|5
|Ümraniye
|19
|34
|6
|Gazişehir Gaziantep
|19
|32
|7
|Altınordu
|19
|32
|8
|Boluspor
|19
|31
|9
|Adana Demirspor
|19
|27
|10
|Balıkesirspor
|19
|26
|11
|Adanaspor
|19
|22
|12
|Altay
|19
|21
|13
|İstanbulspor
|19
|21
|14
|Giresunspor
|19
|20
|15
|Afjet Afyonspor
|19
|17
|16
|Eskişehirspor
|19
|17
|17
|Elazığspor
|19
|16
|18
|Karabükspor
|19
|-1