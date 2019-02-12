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Adana'da bir kadını sevgilisi tabanca ile vurdu

Adana’da bir kadın tartıştığı sevgilisi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Adana'da bir kadın tartıştığı sevgilisi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Kadının sevgilisini evin içerisine kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.


Olay, Seyhan İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi 61009 sokakta bulunan evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisi ile birlikte yaşayan Mehtap K. (34) bilinmeyen bir nedenle Yılmaz A. (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yılmaz A., sevgilisi Mehtap K.'yı tabanca ile vurarak yaraladı. Silah sesleri duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz A.'yı evin içerisinde kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Yılmaz A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri ise Mehtap K.'yı hastaneye kaldırdı. Mehtap K'ın ayağından


vurulduğu durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

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