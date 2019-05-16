Adana'da erkenci karpuz hasadı başladı

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada olan Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da ilk hasat heyecanı başladı. Karataş ilçesindeki kumsal topraklarda yetişen karpuzun kilosu tarlada 2-2,5 TL arasında satılıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana karpuz ekim alanının geçen yıl 140 bin dönümken bu yıl 100 binin biraz üzerinde olduğunu söyledi. Doğan, “Bu yıl havaların çok sert ve yağışlı geçmesinden dolayı hasat dönemi gecikti. Geçen dönem Nisan sonunda hasat yapılırken bu yıl Mayıs ortasında yapıyoruz. Bu hem hava şartlarından hem de 6 metrelik yüksek seralar açıldığında tutan karpuzlar dölleri çırptı bu çırpma esnasında karpuz yeniden döl tutmaya başlayacak. 2-3 metrelik seralar açıldığında hava şartlarının iyi olmasından dolayı şuan kırılan karpuzlar 2-3 metrelik sera karpuzların kırımı. Erkenci karpuzlar bundan dolayı gecikti. Ve karpuz fiyatları şuan 2- 2,5 TL arasında değişmekte. Verimde hava şartlarından dolayı 2-4 ton arasında değişmekte” diye konuştu.

"Ham karpuz ekipleri devrede"

Doğan, vatandaşın Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla yiyebileceğini belirterek, “Bu yıl 12 tane ham karpuz ekipleri devrede. Hiç kimseye ham karpuzu kırdırmamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Adana karpuzu rengiyle, tadıyla, kokusuyla, aromasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir karpuzdur. Bu karpuzu nereye ekerseniz ekin buranın tadını vermeyecektir” dedi.

“Verim düşük, fiyatlar düşmez”

Adana'da karpuz ekim alanının azaldığı kaydeden Doğan, “Karpuz ekim alanı 2017 yılında 120 bin dönümken 2018'de 140 bin dönümü buldu ve şuan 100 binin biraz üzerinde. Aslında bir üretim planı olmalı. Adana'da karpuz 100 bin dönüm üzerinde olmamalı. Karpuz fiyatları Haziran ayının başına kadar düşmez. Erkenci karpuzlarda verim düşüklüğü yaşandığı için düşmez. Yüreğir Ovasındaki alçak tünel karpuzlar çıktığında onlarda verim daha çok olduğu için o dönemde fiyatlar daha aşağı düşecektir” şeklinde konuştu.