Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Adana'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Gençlik Yürüyüşü esnasında gençlerin taşıdığı 150 metrelik bayrak, güzergah boyunca vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Haftası etkinlikleri, Gençlik Yürüyüşü ile başladı, Atatürk Parkında İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak tarafından Anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile sona erdi.

Törenin ardından kısa bir konuşma yapan Ataşbak, “Bu yıl 100. Yılını kutlayacağımız Gençlik Bayramımızın Türk Milleti adına ‘Yeniden Diriliş' anlamı taşıdığına vurgu yaptı. Ataşbak konuşmasına şöyle devam etti:

"Her yıl tüm yurtta düzenlenen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içinde barındıran Gençlik Haftası kutlamalarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 100. Yılını kutladığımız 19 Mayıs, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak özgürlük meşalesini yaktığı gündür. 81 ilde olduğu gibi ilimizde de bu anlamlı hafta çeşitli spor ve sanat etkinlikleriyle kutlanacaktır. Tüm gençlerimizin 15-19 Mayıs Gençlik Haftasını kutluyorum" dedi.

Kutlamalara Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın yanı sıra, Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Personel Şube Müdürü Mehmet Şişman, Gençlik ve Spor Çukurova İlçe Müdürü Bilal Oldaç, Seyhan İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, Yüreğir İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Sarıçam İlçe Müdürü Ali Bilgiç, Adana Gençlik Merkezi Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun katıldı.