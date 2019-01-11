Adana'da görme engelliler empati parkuru

Adana'da gözlerini bağlayıp ellerindeki bastonları kullanarak, oluşturulan parkuru geçmeye çalışan vatandaşlar, görme engelli bireyleri artık daha iyi anlayabilmek için çabaladı.

Görme engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin etkinlik alanına “Görme Engelliler Empati Parkuru” kuruldu. AVM'yi ziyaret eden vatandaşların, görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilmesi için kurulan parkur, ziyaretçileri zorlarken aynı zamanda duygulandırdı.

Adana Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve Altınokta Körler Derneği'nin işbirliğinde gerekleştirilen organizasyonda, AVM'nin etkinlik alanında oluşturulan farkındalık standının önünde bir de Görme Engelliler Empati Parkuru kuruldu.

Gençlik Merkezi Gönüllüleri, parkurun nasıl geçileceğini anlattıktan sonra ziyaretçiler arasından gönüllüler seçti. Gözleri bağlanan ve ellerine baston verilen gönüllü ziyaretçiler, duba ve tümsekler ile çeşitli engellerle zorlaştırılan parkuru geçmek için çaba harcadı. Parkuru geçerken empati de kuran ziyaretçilerden, bu kez parkurun sonunda bulunan topu kaleye atmaları istendi. Gönüllü ziyaretçiler, etkinliğin sonunda gözleri açıldığında, görme engelli bireyleri daha iyi anladıklarını ifade etti.

“Amacımız farkındalık oluşturmak”

Gençlik Merkezi Gönüllülerinden psikolojik danışman Rukiye Karabörk, etkinlikteki amaçları ile ilgili bilgi vererek, “Oluşturduğumuz parkurda gözleri bağlanan bireyler, görme engelli kardeşlerimizi daha iyi anlama imkanı buluyorlar. Böylece o insanlara nasıl yardımcı olabileceklerini daha iyi düşünebiliyorlar. Her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Bu nedenle empati kurup, onların yaşadıklarını anlamak adına bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Parkura katılan ziyaretçilerden Büşra Kantarcı ise parkura girmekte önce tereddüt ettiğini ifade ederek, “Geçici bir süre için bile olsa görememek gerçekten zor bir durum. Görme engelli kardeşlerimizi şimdi daha iyi anlıyorum. Çok kısa bir mesafeyi geçerken öylesine zorlandım ki bu durumda yaşamak zorunda olanlara toplum olarak yardımcı olmalıyız. Bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ev hanımı katılımcı İpek Zöhre ise parkuru geçmenin zor olduğunu belirterek, “Buradaki parkuru geçmeye çalışırken duygularım tavan yaptı. Ben bu parkurdaki engelleri görerek katıldım. Düşünün ki sokaktaki birçok engelli vatandaşımız hiç görmedikleri engelleri aşmaya çalışıyorlar” diye konuştu.