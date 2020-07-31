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Adana'da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 1 iş makinası, 6 arazöz ve 4 su tankı ile 50 personel tarafından müdahale edildi.


Yangında ilk belirlemelere göre 3 dekar kızılçam ormanı küle dönerken, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.


Yanan alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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