Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 1 iş makinası, 6 arazöz ve 4 su tankı ile 50 personel tarafından müdahale edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 3 dekar kızılçam ormanı küle dönerken, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.

Yanan alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.