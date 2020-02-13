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Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın

Adana’da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının yanması sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının yanması sonucunda maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı.


Fabrikada maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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