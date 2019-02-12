Atılgan'dan evlenecek gençlere türkü tavsiyesi

Halil Atılgan, yeni evlenecek damat ve gelin adaylarına, “Alacağınız eş türkü söyleyemiyorsa onu eş olarak kabul etmeyin” dedi.

"Türkü doktoru" olarak anılan Dr. Atılgan, Kayışlı Mahallesi Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği (KAYDER) tarafından düzenlenen bahar konserinde yaptığı konuşmada, "Halil Atılgan kimdir derseniz, bu ülkeyi karış karış dolaşan 32 kitabıyla Çukurova'da ve türkülere ve bu ülkeye hizmet eden bir türkü sevdalısıyım" dedi.

Bu milleti, bu toplumu, Çukurova'yı ve bu güzel insanları anlamak için türkü dinlemek gerektiğini ifade eden Dr. Atılgan, “Türküleri bileceğiz, sözlerini analiz edeceğiz. Şiirimizi ona göre yazacağız. Çok söylenen Bedri Rahmi'nin bir dizesi 'Nerede bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım' diyor. Niçin biliyor musunuz? 'Mendilim işlerim, işler gümüşlerim, içine üç elma koy ama birini dişlerim.' Siz bu eskiliği nasıl anlatırsınız? Siz sevgiyi hangi kaleme, hangi kağıda sığdırırsınız? 3 tane elma koyacak ama birini dişleyecek, niye? Sevdiği diş izini görecek elmada. 'A benim bahtı yarim, gönlümün tahtı yarim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim.' Bu nasıl bir estetiktir? Onun için türküyü türkü gibi dinlemek gerekir” diye konuştu.

Evlenecek gençlere seslenen Atılgan şunları söyledi:

"Ey evlenecek genç kızlar, alacağınız delikanlı, kafasına gözüne vurarak bir türkü okuyamıyorsa, onu kendinize eş olarak kabul etmeyin. Aynı sözü delikanlılar için de tekrar ediyorum. Ey evlenecek delikanlılar, eş olarak seçeceğiniz gelinlik kızı kafasını, gözünü yararak bir türkü okuyamıyorsa onu kendinize eş olarak kabul etmeyin."

Geceye katılan, birçok etkinlikte ve mitingde Atatürk şiirleri okuyan 92 yaşındaki Sami Özyurt da söz alarak, “Benim de hocalara bir sözüm var. Eğer bir talebeye şiiri ezberletmeden mezun ederseniz vebalim üzerinize olsun” demesi büyük alkış aldı.

Daha sonra Halil Atılgan'ın yazdığı “Gide gide bir söğüde dayandım” eseri solist Nevin Özataş tarafından seslendirildi.