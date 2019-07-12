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Buzdolabından yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Adana’da iki katlı müstakil evin birinci katında buzdolabından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Adana'da iki katlı müstakil evin birinci katında buzdolabından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi 30077 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin 1'inci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın çıkan evin bir üst katında oturan 3 kişi ise duman etkilendi. Dumandan etkilenen şahıslara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.


İtfaiye erleri ise yangının buzdolabından kaynaklı çıktığını belirledi.

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