Ceyhanlı uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da temizlediği silahının ateş alması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş (24), kendisine ait tabancasının bakımını yaptığı esnada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Cumhur Tokuş hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Tokuş, memleketi Ceyhan'ın Kurtkulağı Mahalle mezarlığında yapılan törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törende Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, Türk Bayrağını öperek Uzman Çavuş Tokuş'un babası Derya Tokuş'a verirken, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş ise Tokuş'un fotoğrafını yakınlarına teslim ederek başsağlığı dilediler.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Tuğrul, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.