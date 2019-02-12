Demirtaş:"Valiliğimizin kapıları vatandaşlarımıza daima açık"

Vali Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında oluşturulan Valilik Açık Kapı Birimi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla direkt temas kurularak yapılacak iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla hizmete açılan "Açık Kapı" biriminde verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, vatandaşların taleplerinin takip edilmesi ve aksatılmadan hızlı sonuçlandırılması yönünde talimat vererek çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.

Birimde yaptığı incelemenin ardından Vali Demirtaş, ‘‘Valiliğimizin kapıları vatandaşlarımıza daima açıktır ve dile getirilen taleplerin yerine getirilmesi hususunda elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.