Dr. Bayrak'tan 2 bininci apandis ameliyatı

Dr. Mehmet Bayrak, 2 bininci Laparoskopik apandis ameliyatını da gerçekleştirdi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, halk arasında kapalı veya kansız ameliyat olarak bilinen Laparoskopik ameliyatların, cerrahide artık altın standart olduğunu kaydetti. Temel cerrahi prensiplerde hiçbir fark olmadığını dile getiren Op. Dr. Bayrak, “Önceleri kesi yapılarak gerçekleştirilen ameliyatlar, teknolojinin sağladığı avantajlarla birlikte artık kapalı olarak yapılabiliyor. Laparoskopik cerrahi yöntemi safra kesesi, mide, apandis, dalak, fıtık, ince ve kalın bağırsak ameliyatlarında kullanılabiliyor. Laparoskopik yöntem sayesinde hastalar daha az ağrı çekiyor ve daha çabuk taburcu olabiliyor” diye konuştu.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'ne başvuran Ömer Özdemir'in Laparoskopik apandis ameliyatını gerçekleştiren Bayrak, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirterek, “Hastamız sağlığına çok kısa bir sürede kavuştu. Bunun yanında 2 bininci Laparoskopik apandis ameliyatımı gerçekleştirdim. Bu başarı sadece bana ait değil. Laparoskopik cerrahiyi gerçekleştiren hekimin başarısı, eğitimi ve tecrübesinin yanında, ameliyatları gerçekleştirdiği ekiple de doğru orantılıdır. 6 bininci Laparoskopik safra kesesi ameliyatının ardından, 2 bininci Laparoskopik apandis ameliyatı başarısı ve gururu da hepimizin” dedi.

Ameliyat sonrası ailesiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Bayrak'ı ziyaret eden Ömer Özdemir ise doktoruna teşekkür ederek, “Kapalı ameliyat sayesinde çok kısa sürede taburcu oldum. İşime çabucak dönebildim. Vücudumda hiçbir iz kalmadı. Bayrak'a ne kadar teşekkür etsem azdır” ifadelerini kullandı.