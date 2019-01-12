Emniyet Müdürü Aktaş: “Adana'da tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek”

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana'da tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aktaş, daha sonra Doğankent Polis Noktası ve Polis Uygulama bölgesine giderek burada görev yapan polisleri denetledi.

Doğankent Merkez Camii'nde vatandaşlarla birlikte namazını kılan Aktaş, namaz çıkışı mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşarak iyi dileklerde bulundu. Daha sonra Doğankent taziye evinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşların ve esnafların sorunları ile isteklerini dinleyen Aktaş, Adana ilinin huzur ve güvenliği için çalışmaların sürdüğünü, gençlere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda kendilerinin çalışmalar yürüttüğünü ve vatandaşlarında bu konuda kendilerine destek olmalarını istedi.

Aktaş, el birliği ile Adana'da tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Emniyet Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Doğankent Mahallesi Polis Noktasına geçerek burayı denetledi. Daha sonra kentin önemli bir giriş ve çıkış noktası olan Polis Uygulama bölgesine giderek burada görev yapan polislerden asayiş ve trafik denetimleri hakkında bilgi alan Aktaş, görev yapan polislere daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.