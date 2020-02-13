Engelli Yakup'un Fenerbahçe hayali gerçek oldu

Adana'da geçen ay babasını kaybeden ve Fenerbahçe'yi çok seven engelli Yakup'un hayali gerçek oldu. Adana Fenerbahçeliler Derneği, Yakup'a forma, atkı, bere, ayakkabı, eşofman takımı ve bayrak hediye edip Fenerbahçe'nin İstanbul'da oynayacağı bir maça götürme, Adana Demirspor'un da ilk evindeki maçını statta izletme sözü verdi.

Ali-Selma Dalgıç çifti 26 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Bahar (25), Özlem (23), Kardelen (21), Yakup (21) ve Hüseyin (17) isimli 5 çocuğu dünyaya geldi. Kardeşlerden Kardelen ve Yakup zihinsel engelli olarak doğdu. Baba Ali Dalgıç, geçen Ocak ayının 6'sında Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki evinde kalp rahatsızlığından dolayı vefat etti.

Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcuları görme, statta maç izleme hayalini gerçekleştiremeyen Yakup'un hayali, geçen 10 Şubat'ta İhlas Haber Ajansı tarafından ‘Engelli Yakup'un Fenerbahçe hayali' başlığıyla haber oldu.

Haber üzerine harekete geçen Adana Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, bugün Yakup ve ailesini ziyaret etti. Yakup'a forma, atkı, bere, ayakkabı, bayrak ve eşofman takımı hediye edip Fenerbahçe'nin İstanbul'da oynayacağı bir maça götürme sözü verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek başkanı Salih Yılmaz, “Haberi sosyal medyadan gördük. Yakup kardeşimizin Fenerbahçe'ye olan bağlılığını öğrendik. Yakup kardeşimizi ziyaret ettik. Yakup kardeşimiz geçmişte yaşadığı hastalıktan dolayı engelli. Her şeyden önce onun Fenerbahçe'ye olan sevgisini pekiştirmek, kalıcı bir anı olarak hafızasına yer etmesini sağlamaya çalıştık. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bir aksilik çıkmazsa Yakup'u Fenerbahçe'nin ilk maçına götüreceğiz ancak haftaya Adana Demirspor maçında Yakup statta yerini alacak” diye konuştu.

Anne Selma Dalgıç ise oğlunun çok mutlu olduğunu belirtti. Yakup da Fenerbahçe formasını ve beresini giyerek dernek üyeleriyle birlikte bayrak salladı.