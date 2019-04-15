Karalar: "ASKİ'ye atama ders niteliğinde"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) Genel Müdür Vekili olarak atadığı Abdulkadir Küreksiz'i ziyaret edip, görevinde başarı diledi.

Başkan Karalar, hafta sonu yaptığı atamanın ardından ilk mesai gününde ASKİ Genel Müdür Vekili Abdulkadir Küreksiz'i makamında ziyaret etti. Karalar, ASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, yeni yatırımların sürmesi için kamu kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde değerlendireceklerini belirtti.

Abdulkadir Küreksiz'in daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü yaptığını, liyakat ve tecrübesiyle bu görevin hakkını vereceğinden emin olduğunu söyleyen Karalar, yerel seçimler sürecinde rakiplerinin "3 oy almak için ASKİ'yi HDP'ye verecek" şeklindeki ithamlarına karşılık bu atamanın ders niteliğinde olduğunu ifade etti.

ASKİ Genel Müdür Vekili Abdulkadir Küreksiz ise şahsını bu önemli göreve layık gören Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür edip, Adana'nın 15 ilçesinde ASKİ'nin hizmetlerinin aksamadan devamı için gece, gündüz çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.