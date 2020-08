Kızılay 4 milyon yetime kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın bu yıl kesilen kurban etlerinin 17 ülkede 4 milyon yetime dağıtacağını söyledi.

Saygılı, Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde hayırseverlerden alınan kurban ücretleriyle aldıkları büyükbaş kurbanlıkların İslami usullerle hijyenik bir ortamda Et ve Süt Kurumlarında kesildiğini söyledi. Saygılı, Kızılay'ın 14 yıldır kurban modelinin başarıyla uygulandığını belirterek, "Biz milletimizden aldığımız bağışları, Et ve Süt Kurumu'nda hijyenik şartlarda ve İslami usullere uygun şekilde bayramın bir iki ve üçüncü günlerinde kesiyor olacağız. Kızılay'ın "Hilal olsun Türkiye ve Hilal olsun Adana, kurban bağışı yıl boyu sürsün" sloganı şu demek biz, Et ve Süt Kurumu ile yaptığımız anlaşmada, 800 gram konserveler halinde dondurulmuş kıyma ve kavurma halinde bizlere teslim ediliyor. Bizlerde Adananın 15 ilçesinde 2.2 milyon ve ülkemizin 81 vilayetinde 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine kurban etini evlere ulaştırmış oluyoruz. Biz bu bayram, Türkiye'de ve dünyada 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı umut ediyoruz. Adana'da ise 70 ila 100 bin arasında haneye ulaşmayı umut ediyoruz" dedi.

Saygılı şöyle devam etti:

"4 milyon yetimin sofrasına katık kaşığına lokma olmak önemli bir iyilik hareketidir. Adana'da her zaman olduğu gibi iş dünyası desteklerini devam ettiriyor. Bu kurban bayramında da bizlere destek verdiler bizlerde kurban sonrası 12 ay boyunca Adana ve Torosların eteklerindeki bütün ihtiyaç sahiplerine kurban etini ulaştırmış olacağız.''

Ramazan Saygılı daha sonra ilçe başkanlarıyla bir araya gelip sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaşma gerçekleştirdi.