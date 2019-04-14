Kocaispir: "Yüreğir'de omuz omuza çalışacağız"

Seçimlerde Meclis 1. Başkanvekilliğine Aslıhan Yavuz, 2. Başkanvekilliğine Rüçhan İlvan, Meclis Katipliklerine ise Bihter Eşelioğlu, Mehmet Murat Kılınç asil yedek üyeliklere Selahattin Kılıç, Asım Gül seçildi.

Encümen Üyeliklerine ise Özdemir Gökdemir, Tarık Özünal, Suna Ögütcan getirildi.

İhtisas komisyonları da şu isimlerden oluştu:

Bayındırlık ve İmar Komisyonu: Mustafa Özcan, Ünal Şahbazoğlu, Ali Pamuk, Muharrem Baran, Aydın Baş

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: Özdemir Gökdemir, Mehmet Murat Kılınç, Suna Ögütcan, Uğur Saylıkan, Duran Hakan Şaşmaz,

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Asım Gül, Aslıhan Yavuz, Suna Ögütcan, Yılmaz Ballıoğlu, Bülent Vatansever,

Altyapı Hizmetleri Komisyonu: Selahattin Kılıç, Murat Ayhan Benlice, Özdemir Gökdemir, İsmet Yüksel, Recai Mercimek,

Mesken ve Gecekondu Komisyonu: Hacı Yüksekyayla, Emine Yıldırım, Ozan Gülaçtı, Zeki Kurşun, Duran Hakan Şaşmaz,

AB ve Dış İlişkiler Komıisyonu: Bihter Eşelioğlu, Orhan Tosun, İhsan Topçu, Elif Naz Tozkoporan, Ugur Saylıkan,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Emine Yıldırım, Aslıhan Yavuz, Furkan Bozkurt, Suzan Yiğit Zeynep Çelik,

Plan Bütçe Komisyonu: Mehmet Murat Kılınç, Asım Gül, Hacı Yüksekyayla, Yılmaz Ballıoğlu, Suzan Yiğit,

Tarife Komisyonu: Suna Ögütcan, Metin Uğurlu, Furkan Bozkurt, Cafer Boyraz, Zeki Kurşun,

Kanunlar Komisyonu: Aslıhan Yavuz, Mustafa Özcan, Haluk Sığınç, Turgut Üstün, Aydın Baş

Eğitim Kültür Spor Komisyonu: Özdemir Gökdemir, Selahattin Kılınç, Ayhan Murat Benlice, Elif Naz Tozkoporan, Zeynep Çelik,

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ünal Şahbazoğlu, Ali Pamuk, İhsan Topçu, Muharrem Baran, Fevzi Ala,

İnsan Hakları Komisyonu: Tarık Özünal, Metin Uğurlu, Ozan Gülaçtı, Şükrü Bayav, Fevzi Ala

Halkla İlişkiler Komisyonu: Orhan Tosun, Bihter Eşelioğlu, Emine Yıldırım, Cafer Boyraz, Şükrü Bayav

"Yüreğir bizden hizmet bekliyor"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, omuz omuza verip el ve gönül birliği yaparak Yüreğir'in bütününe hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi. Meclisin sorumluluğunun çok fazla olduğunu belirten Başkan Kocaispir ''Vatandaşlarımıza hizmet noktasında hem ahlaki hem siyasi sorumluluğumuz var. Doğru ve dürüst yaptığımız işlerde bütün meclis üyelerimizle omuz omuza hareket etmek istiyoruz. Yanlış işlere ise birlikte karşı çıkalım. Yüreğir bizden hizmet bekliyor. Yüreğir'de yepyeni bir hizmet anlayışla hareket edeceğiz. Herkesin emrinde olup görevimizi tamamladığımızda yaptığımız hizmetlerle hayırla yad edilmek istiyoruz. Bizden önce görev yapan bütün belediye başkanlarımıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum'' dedi.