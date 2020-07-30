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"Köyümüze Derman" Karataş Tuzla'da

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce “Köyümüze Derman” projesi kapsamında Karataş Tuzla’da peyzaj, altyapı çalışmaları, kuaför ve sağlık hizmeti verildi, sorunlar dinlendi, çözüm üretildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce “Köyümüze Derman” projesi kapsamında Karataş Tuzla'da peyzaj, altyapı çalışmaları, kuaför ve sağlık hizmeti verildi, sorunlar dinlendi, çözüm üretildi.


Eş zamanlı olarak çözüm üretilemeyen sorunlar, ilgili birimlere aktarıldı. Akşam saatlerinde ise Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nca çocuklara yönelik müzik, tiyatro, kukla ve sinema gösterimi yapıldı.


Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da gösterileri izledi ve büyük keyif aldı.


Programa katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halka belediye hizmetlerini hissettirmek ve belediye başkanının daima yanlarında olduğunu bilmelerini sağlamak için “Köyümüze Derman” projesini başlattıklarını söyledi. Her gün bir köye, mahalleye giderek, orada neye ihtiyaç varsa, kuaförlük ve sağlık hizmeti de dahil, vermek için ekipler oluşturulduğunu söyledi. Karalar, “Köyümüze Derman projesiyle hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Koronaya rağmen bu benim Tuzla'ya ikinci gelişim. Ben çalışmayı seven, halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören biriyim. Sizleri yalnız ve hizmetsiz bırakmayı asla düşünemeyiz. Bugün hem sizlere hizmet etmek hem de çocuklarımızı eğlendirmek, onlara iyi vakit geçirtmek için buradayız” dedi.


Başkan Zeydan Karalar, Tuzlalıların ve bölge sakinlerinin Kurban Bayramı'nı da kutladı.


Tuzla'da çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı.

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