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Kozan Belediyesi, park oyun alanlarını yeniliyor

Adana’nın Kozan İlçe Belediyesi, çocukların ve ailelerin dinlenme ve oyun alanı olan ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışması başlattı.

Adana'nın Kozan İlçe Belediyesi, çocukların ve ailelerin dinlenme ve oyun alanı olan ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışması başlattı.


Parklarda tahrip olan çocuk oyun parkları yenileri ile değiştirilirken park çevresinde Kozan'da ilk kez denen peyzaj çalışması ile vatandaşa görsel şölen sunuluyor.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü parklarda gül ve lavantalar ile yenilikler ile vatandaşa huzur ortamı sunulduğunu kaydederek, “Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde bulunan parkların bir kısmının yenilemesiyle ilgili çalışma başlattık. Bu kapsamda Gazi Mahallemizde bulunan ve atıl durumda olan parkımızda yenileme çalışması başlatarak parkımızı oyun grupları, çevre düzenlemesi Şantiye ve Park ve Bahçeler ekiplerimiz tarafından yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.


Merkez ve Kırsal mahallelere daha iyi hizmet edebilmek için imkanları zorlayarak çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Özgan, “Feyyaz Güralp Camii yanında bulunan parkımızda da genişletilerek komple yenileme çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmalar kapsamında ilçemizdeki Çanaklı Mahallemizde Şeyh Edebali Sokak üzerinde bulunan parkımız içinde proje çalışması sonrasında yenileme çalışması başlatacağız” diye konuştu.

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