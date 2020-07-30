Kozan'da bayram öncesi türbelere bakım

Adana'nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde belediye ekipleri türbelerde kapsamlı genel bakım çalışması yaptı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatı ile ilçenin manevi değerlerinden Taş Mahallesinde bulunan Ağca Baba Türbesi ve Yarımoğlu Mahallesinde bulunan Hasan Esed Bağdadi Türbesi ve Çanaklı Mahallesinde bulunan Çomak Dede Türbeleri park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerince bakımdan geçirildi.

Manevi değerlere sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yapan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "İlçemizin manevi büyüklerinin türbelerinin genel bakımı yıl boyunca yapılmakta olup, bayram öncesinde ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından daha kapsamlı bir bakım çalışması yapıldı. Bizim bu türbelere sahip çıkarak, koruyup kollayıp gelecek nesillere aktarmamız lazım. Çünkü bu değerler ecdadımızdan kalan önemli değerlerimizdir” dedi.