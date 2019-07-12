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Kur'an kursu öğrencileri 15 Temmuz'u andı

Bilal Habeşi Kız Kuran Kursu öğrencileri, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anıp milletin kahramanlığını anlatmak için anma programı düzenledi.


Bilal Habeşi Kız Kuran Kursu öğreticisi Emine Yürekli, programın girişinde katılımcılara selamlama konuşması yaptı. Program 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu, Kur'an - ı Kerim ve mealinin okunmasıyla başladı.


Öğrenciler tarafından 15 Temmuzla ilgili konu alan skeçler oynandı, şiirler okundu. İstiklal Marşının 10 kıtasının okunması ve okunan ilahilerle devam eden program, Kur'an kursu öğrencilerinin 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için okuduğu hatim duasının yapılması ile sona erdi.


Yapılan programa katılan veli ve mahalle sakinleri duygulu anlar yaşadı. Program sonrası öğrenci ve katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

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