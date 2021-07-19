Kurban Bayramı öncesi Kozan'da türbelerin bakımı yapıldı

Kozan'ın manevi değerlerinden Taş Mahallesinde bulunan Ağca Baba Türbesi, Yarımoğlu Mahallesinde bulunan Hasan Esed Bağdadi Türbesi ve Çanaklı Mahallesinde Bulunan Çomak Dede Türbesi Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında temizlendi. Manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Türbelerin genel bakımı yıl boyunca yapılmakta. Kurban Bayramı öncesinde park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz tarafından daha kapsamlı bir bakım çalışması yapıldı. Bu değerler ecdadımızdan kalan önemli değerlerimizdir. Kozanlı hemşerilerimiz hizmetlerin en güzelini hak ediyor" dedi.