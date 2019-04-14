Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur Çullu'nun (18) kullandığı 01 RA 734 plakalı motosiklet, Tufan Mallı (65) yönetimindeki 38 PA 734 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çullu yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.