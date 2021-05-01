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Payas'ta tam kapama denetimi

Adana’nın Payas ilçesinde yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim yapıldı.

Adana'nın Payas ilçesinde yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim yapıldı.


Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Payas polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri sorumluluk alanları içerisinde denetim yaptı. İlçede kontrol noktalarında konuşlanan ekipler buralardan geçen araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol etti.

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