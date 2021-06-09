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Polisin yaya yolu hassasiyeti

Adana’da kırmızı ışıkta geçmek isterken polisi fark edip yaya yolunda duran motosiklet sürücüsünü polisin geri çekilmesi için uyarması saniye saniye KGS tarafından görüntülendi.

Adana'da kırmızı ışıkta geçmek isterken polisi fark edip yaya yolunda duran motosiklet sürücüsünü polisin geri çekilmesi için uyarması saniye saniye KGS tarafından görüntülendi.


Merkez Seyhan ilçesi Mithathaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında bir motosiklet sürücü kavşakta polis olmasına rağmen kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Ancak polisi fark edince yaya yolunda durdu. Bu durumu fark eden trafik polisi sürücünün yanına gelip yaya yolunda durmaması konusunda uyardı. Sürücü bir süre polise dirense de polisin uyarısı sonrası yaya yolundan geri geri gitti. Bu anlar ise KGS kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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