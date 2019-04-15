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Sait Karafırtınalar: “Play-off'u kovalıyoruz”

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “İvme yakalamış, içeride coşkulu bir seyirci önünde oynayan Adana Demirspor’a karşı 2-0’dan geri gelmek kolay değildi ancak bunu başardık.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “İvme yakalamış, içeride coşkulu bir seyirci önünde oynayan Adana Demirspor'a karşı 2-0'dan geri gelmek kolay değildi ancak bunu başardık. Matematiksel olarak devam ettiği müddetçe Play-off'u kovalıyoruz” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Altay deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Kara Fırtınalar, 2-0'dan geri gelmenin kolay olmadığını ancak bunu daha önce olduğu gibi yine başardıklarını kaydederek, “Haftalardır çok zor maçlar oynuyoruz. Özellikle son 4 maçımızda nedense yediğimiz 4 penaltı golüyle geriye düşüp, sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Oyuncularım bu zorluğa karşı iyi bir reaksiyon gösteriyor. Bu maçlarda oyun olarak üstündük. Bugün de aynı şekilde ivme yakalamış, içeride coşkulu bir seyirci önünde oynayan Adana Demirspor'a karşı böyle oynadık. Matematiksel olarak devam ettiği müddetçe Play-off'u kovalıyoruz” dedi.

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