Sezer'den okulların temizlik ve güvenlik sorununa kalıcı çözüm önerisi

Adana'da Toplum Yararına Programlar(TYP) programları kapsamında İşkur üzerinden okullarda halen temizlik ve güvenlik görevlileri istihdam edilmemiş olması sıkıntıya yolaçtı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, “Her okul öğrenci sayısına göre bütçeden pay alsın. Böylece bu sıkıntılar artık bir daha gündeme gelmemek üzere rafa kaldırılmış olur” dedi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı başladı. Kayıt döneminde okul idarecileri ile velileri karşı karşıya getiren kayıt sırasında okul adına bağış istendiği iddialarının ardından okullarda en çok öne çıkan sorunlardan birisi okulun temizliği ve güvenliği oldu. Geçen yıllarda İŞKUR aracılığıyla TYP üzerinden okullarda temizlik ve güvenlik görevlileri istihdam edilirken bu dönem halen alım yapılamadı. Adana'da okulların büyük bölümünde temizlik ve güvenlik görevlisi sıkıntısı başgösterdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, her yıl bu konuda sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek, “Okulların açıldığı günden itibaren okul idarecimizle, öğretmenlerimizle ve veliler ile görüştüm. En büyük sorunlarının temizlik ve güvenlik olduğunu söylediler. Biz de bu sorunların çözülmesi için belediye modelinin okullarımızda da uygulanmasını teklif ediyoruz. Her okul öğrenci sayısına göre bütçeden pay alsın. Böylece gerek güvenlik, gerek temizlik ve okulunda maddi olanak isteyen diğer gereksinimleri ile ilgili konular artık bir daha gündeme gelmemek üzere rafa kaldırılmış olur. Böylece velilerle okul idarecilerini karı karşıya getiren sorunlar da kökünden halledilmiş olur” diye konuştu.

Mehmet Sezer, bu düşüncelerini önce eğitimcilerle konuştuklarını onların da teklife açık yaklaşmalarının ardından konuyu kamuoyunun gündemine taşıdıklarını da sözlerine ekleyerek okullarda yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.