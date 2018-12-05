Sözlü: “Üreticilerimiz, Adana ekonomisinin bel kemiğidir”

Metal Sanayi Sitesi'nde altyapı, yağmur suyu, drenaj kanalları, TD 8'in (pis su kanalı) ıslahını yapan, Mobilyacılar Sitesi'nde asfalt ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Başkan Hüseyin Sözlü, Mobilyacılar Sitesi Yönetimi ve mobilyacı esnafı ile bir araya geldi. Başkan Sözlü, burada yaptığı konuşmada, Adana'da üreten kesimin bel kemiği olan mobilyacılarla bir arada olmaktan dolayı bahtiyar olduğunu belirtirken, “Fiziki alt yapı gibi asli hizmetlerimizin yanı sıra şehrin merkezinde üretenlere destek olmak da manevi olarak sorumluluğumuz. Adana'daki hedefimiz refah toplumunu inşa etmek” dedi.