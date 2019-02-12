Tescilli Adana Kebabı'nda yeni düzenleme

Adana Ticaret Odası'nın, gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana Kebabı'nın tescili güncellendi, denetimler sıkılaştırıldı.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, yaptığı açıklamada, Adana Kebabı'nı korumak ve gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Adana Ticaret Odası olarak Adana Kebabı'nı Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettirmelerinin üzerinden geçen 15 yıllık süreçte, gerek vatandaşlar gerekse üreticilerle yaptıkları görüşmelerde, tescilde belirtilen gramajın fazla olduğu üzerinde durulduğunu bu sebeple Oda tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularının kabul gördüğünü ifade etti.

Adana Kebabının Tescilinde gerekli düzenlemenin yapıldığını belirten Menevşe, "Adana Kebabı makul seviyelerde sabitlenerek, denetimlerimizde sıkça karşılaşılan gramaj sorunu, genel kabul gören uygulamayla uyumlu hale getirilerek çözüme kavuşturulmuştur.

Tüketicinin gerçek Adana Kebabı lezzeti ve kalitesini bulabilmesi için Tescilli Adana Kebabı Denetim Komisyonun 2019 yılı denetimlerine başlayacağını belirten Menevşe, denetimler çok sıkı bir şekilde gerçekleşecek ve denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için üreticiler uyarılacaktır. Tüm bunlara rağmen, tüketiciye gerçek Adana Kebabı lezzetini sağlayamayan üreticilerin, Adana Kebabı ismini ve Tescilli Adana Kebabı logosunu kullanması engellenecektir" dedi.

ATO Başkanı Menevşe, vatandaşların ATO Tescilli Kebap Logosu bulunan lokanta ve kebapçıları tercih etmeleri gerektiğini belirterek, “Çünkü, Adana Kebabı'nın gerçek lezzetine, ancak bu işin eğitimini gören kişiler tarafından belirli kriterlere uyularak yapılan ürünleri tadarak varılabilir. Vatandaşlarımızın, ülkemizde ve yurtdışında “Tescilli Adana Kebabı” logosu taşıyan firmaların listesine 'adanato.org.tr' web adresimiz aracılığıyla da ulaşmaları mümkündür” diye konuştu.