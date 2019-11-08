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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinden Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-2 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Eskişehirspor'da Milinkovic'in verdiği asistle Sekidika sağ kanattan topu alarak Adana Demirspor'un ağlarıyla buluşturdu. 0-1


8. dakikada Adana Demirspor meşin yuvarlağı Volkan Şen ile Eskişehirspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Karambole pozisyonda Eskişehirspor'da Mevlüt topa dokunarak meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarıyla buluşturdu. 1-1


48. dakikada Eskişehirspor'da orta sahadan topu alan Sissoko Adana Demirspor'un ceza sahasına kadar götürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


51. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Mustapha'nın ortası sonucu topla buluşan Stokes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2


62. dakikada Eskişehirspor'da karambolden topu alan Milinkovic, topu Adana Demirspor'un kalesine gönderdi. 2-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran


Adana Demirspor: Emrullah, Hakan, Rassoul, Adil, Orhan, Traore, Sinan (Kosecki dk. 65), Vedat, Levent (Samed Ali dk. 51), Volkan (Mustapha dk. 35), Stokes


Yedekler: Kurtuluş, Semih, Emre, Tevfik, Musa, Yusuf, Barış


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Eskişehirspor: Ekrem, Feyzi, Cemali, Mevlüt (Sezgin dk. 63) , Berkay, Furgan (Alperen dk. 62), Kamal, Mehmet, Sissoko, Sekidika, Milinkovic (İbrahim dk. 82 ?)


Yedekler: Melih, Erdal, Furkan, Hakan, Hasan, Tolga, Metehan


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Sekidika (dk. 6), Sissoko (dk. 48) (Eskişehirspor), Mevlüt (dk. 8 k.k.), Stokes (dk. 51) (Adana Demirspor)


Sarı Kart: Kosecki (Adana Demirspor)

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